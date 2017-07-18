Продолжается сбор средств на лечение Алёши Свинцова, мальчику необходима химиотерапия

Жители Ростовской области не остались равнодушны к судьбе Алексея Свинцова и собрали более трех миллионов рублей на лечение. Мальчик из Зимовниковского района сейчас находится в Израиле. После удаления опухоли мозга ему назначена химиотерапия, но чтобы пройти весь курс нужны средства.

Он похудел на 10 килограммов, но продолжает бороться с болезнью. 9-летний Алёша Сивцов из поселка Зимовники вот уже два месяца проходит курс лечения в Израиле.

Опухоль головного мозга ребенку удалили в институте имени Бурденко в Москве, но вскоре метастазы были обнаружены в позвоночнике. Зарубежные медики настаивают на пересадке костного мозга. По их мнению, мальчику необходимы облучение и химиотерапия.

«Без костного мозга это год лечения, три месяца ремиссии, рецидив и смерть», — поясняет тётя Алексея Свинцова Ирина Мерешко.

Счет на весь курс лечение за рубежом превышает 8 миллионов рублей. В родных Зимовниках близкие продали имущество, чтобы собрать хотя бы часть этой суммы. На призыв о помощи отозвался весь поселок — на главной площади прошла благотворительная акция. Большую финансовую поддержку оказали и телезрители «Дон-ТР». На сегодняшний день общими усилиями собрали почти половину от необходимой суммы — 3,5 миллиона рублей.

Вместе Алексеем в Израиле сейчас находится его мама.

«Прошу неравнодушных людей помочь моему ребенку остаться в живых», — обращается к жителям Ростовской области мама Алексея Олеся Свинцова.

Сбор средств на лечение Алёши Свинцова продолжается. Чтобы помочь мальчику, необходимо отправить сообщение на короткий номер 5533. В сообщении наберите слово «ЖИВИ» пробел и сумму, которые вы хотите перечислить на лечение ребенка.