Проект агломерации моногородов, разработанный в Донецке, удостоен Гран-при
Команда администрации Донецка Ростовской области завоевала Гран-при за проект по созданию агломерации моногородов. Полученная награда дает городу право на включение в президентский пилотный проект.
Как сообщает сайт правительства региона, агломерация подразумевает создание трех точек роста: Донецк — образовательная, Гуково — индустриальная, Зверево — логистическая. Отметим, что эту идею поддержал Василий Голбев.
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