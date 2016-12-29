Проект агломерации моногородов, разработанный в Донецке, удостоен Гран-при

Команда администрации Донецка Ростовской области завоевала Гран-при за проект по созданию агломерации моногородов. Полученная награда дает городу право на включение в президентский пилотный проект.

Как сообщает сайт правительства региона, агломерация подразумевает создание трех точек роста: Донецк — образовательная, Гуково — индустриальная, Зверево — логистическая. Отметим, что эту идею поддержал Василий Голбев.