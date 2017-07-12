Проект «Дон-ТР» объединил семьи, которые потеряли связь 50 лет назад

Кто-то уже знаком, а кто-то только в первый раз увидел своих родственников. Семья Влады решила пригласить всех на обед и окончательно укрепить новые семейные связи. Ещё недавно Влада и Надежда — троюродные сестры — не представляли, что они есть друг у друга и живут в одном городе. Почти 50 лет назад их родственные линии потеряли связь из-за банальной ссоры. Но благодаря одной из программ «Дон-ТР» они все таки встретились.

Влада участвовала в киновечере, посвященном освобождению Ростова. В эфире она прочитала фронтовое письмо своего дедушки, А по ту сторону экрана эту программу увидела Надежда. Она позвонила продюсерам телекомпании, которое помогли организовать встречу родственников в прямом эфире.

Федор Ледовский — участника Великой Отечественной войны, благодаря памяти о нем и произошло знакомство родственников. Сквозь огонь войны он прошел 18-летним юношей, получил множество тяжелых ранений. Сейчас, как семейную реликвию, дети хранят осколок, который вытащили из тела ветерана. Теперь общими усилиями Влада, Надежда и их родственники пытаются заполнить оставшиеся пробелы в генеалогическом древе и отыскать остальных братьев и сестер.