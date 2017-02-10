Межрегиональный телевизионный проект «Дон-ТР» «Вести. Юг» с этого дня обновился. Теперь у основного ведущего есть соведущий — из региона Южного Федерального округа. Предполагается, что каждый раз на связи со студией в Ростове будут разные области, края и республики. Напомним, телевизионный проект «Вести. Юг» создается силами 13 региональных телекомпаний. В эфир он выходит во всех регионах ЮФО в одно и то же время: по пятницам в 17 часов 20 минут. Все программы проекта можно смотреть на сайте dontr.ru.