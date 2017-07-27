Проект «ИТ-школа» на Дону поможет подготовить будущих специалистов

В 15 учебных заведениях Ростова-на-Дону, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Шахт могут открыть классы ИТ-профиля. Обучение детей информационным технологиям планируется проводить с привлечением будущих работодателей — членов ИТ-сообщества Ростовской области, сообщает пресс-служба губернатора.

В каждом классе можно обучать не менее 15-20 человек. Уже сегодня пилотный проект реализуется на базе ростовской школы № 70.

Проекта призван повысить уровень подготовки будущих студентов и специалистов. Также благодаря ему должно увеличиться и количество выпускников, сдающих ЕГЭ по информатике – на 300 человек ежегодно.

«Необходимо усиливать интеграцию образовательных учреждений с ИТ-сообществом. Бизнес должен делать заказ на подготовку ИТ-кадров, и для образования этот заказ должен стать значимым ориентиром», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.