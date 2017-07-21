В Ростове презентовали проект сквера им. А. Собино. По плану, после обновления в сквере появится две зоны — тихого и активного отдыха. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в сквере заново построят амфитеатр, который был здесь еще в советские времена. Также в зоне активного отдыха оборудуют детские площадки с безопасным покрытием и места для занятием кроссфитом, там же расположат и уличные тренажеры. Кроме того, планируется открыть велопрокат.

В центре зоны тихого отдыха построят храм. К нему будет вести аллея с клумбами. Рядом с храмом разместят площадку для выездных регистраций бракосочетания. Она станет одной из достопримечательностей сквера.

«Все, что мы делаем, мы делаем для ростовчан. Мы хотим, чтобы наш любимый город заиграл новыми красками, стал еще ярче, свежее и привлекательнее», — говорит заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Сакеллариус.