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ОБЩЕСТВО

Проект платных парковок в центре Ростова реализован в полном объеме

11:31 Среда, 28.12.2016

Платные парковки в центре Ростова теперь должны работать в полном объеме. Сегодня в городе планируют запустить последний, четвертый этап проекта. В общей сложности, в границах от улицы Текучева до Большой Садовой, от Садовой до Береговой и от переулка Доломановского до Театрального проспекта обустроено 5 тысяч 600 мест. Час стоянки автомобиля стоит 35 рублей.

Между тем, есть ряд проблем с взиманием штрафов за неоплаченную парковку. Этот вопрос обсуждался накануне на заседании городской думы. Градоначальник Виталий Кушнарев заверил, что сейчас власти ищут пути решения проблемы.

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