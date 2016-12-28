Проект платных парковок в центре Ростова реализован в полном объеме

Платные парковки в центре Ростова теперь должны работать в полном объеме. Сегодня в городе планируют запустить последний, четвертый этап проекта. В общей сложности, в границах от улицы Текучева до Большой Садовой, от Садовой до Береговой и от переулка Доломановского до Театрального проспекта обустроено 5 тысяч 600 мест. Час стоянки автомобиля стоит 35 рублей.

Между тем, есть ряд проблем с взиманием штрафов за неоплаченную парковку. Этот вопрос обсуждался накануне на заседании городской думы. Градоначальник Виталий Кушнарев заверил, что сейчас власти ищут пути решения проблемы.