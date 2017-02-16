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ОБЩЕСТВО

Проект реконструкции сквера ‘Юность’ обсудили в Азове

12:21 Четверг, 16.02.2017

Сквер «Юность» в Азове переименуют в парк «Память». Об этом говорили на общественных слушаниях по благоустройству зеленой территории города. Проект будущей реконструкции обсудили совместно с общественностью. Предложенные изменения в эскиз должны внести в течение двух недель. Полностью завершить все работы по благоустройству планируется до конца года.

«В России выделено 500 миллионов рублей на благоустройство парков и городов с населением до 250-ти тысяч человек, в том числе и Дону. При софинансировании области сумма будет составлять около 30-ти миллионов рублей. Вся эта сумма как раз уделена парку «Юность», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

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