Проезд в «Ласточках» для школьников будет дешевле на летних каникулах

С 1 июня по 31 августа 2017 года — в дни лених каникул — проезд в «Ласточках» для школьников от 10 до 17 лет будет дешевле. Предоставляется скидка в 50 процентов, сообщает пресс-служба СКЖД. Так по льготе можно будет проехать по следующим маршрутам: «Ростов — Кисловодск», «Ростов — Краснодар — Новороссийск», «Краснодар — Имеретинский Курорт», «Краснодар — Роза Хутор» и «Майкоп — Адлер».

Льгота распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, а также вагонах категорий «Скорый» и «Пассажирский», 2 и 3 класса, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). При этом на маршрутах дальнего следования, скидка действует только на проезд в вагонах 2 класса. Добавим, ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период — с 1 сентября по 31 мая.