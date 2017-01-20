Программиста из Таганрога, задержанного в Испании, подозревают в создании ‘трояна’

Таганрогского программиста Станислава Лисова подозревают в создании троянского вируса. Об этом сегодня пишут российские интернет-СМИ со ссылкой на Гражданскую Гвардию Испании. По данным ведомства, Лисов помогал мошенникам получить доступ к банковским данным. Общую сумму ущерба при этом оценивают в 5 миллионов долларов.

Кроме того, несколько часов назад РИА «Новости» со ссылкой на российское консульство сообщило, что в течение 40-ка дней должен решится вопрос об экстрадиции таганрожца из Испании. Напомним, Станислава Лисова задержали с аэропорту Барселоны 13 января по запросу ФБР и Интерпола. Сейчас наш соотечественник находится в каталонской тюрьме.