Программы «Дон-ТР» в цифровом качестве: на Дону установят более 80 реплейсеров

В Ростовской области установят более 80 реплейсеров — устройств, которые заменяют каналы в федеральном пакете на версии с местными врезками. Новые технологии сведут к минимуму потери качества изображения и звука.

Большинство реплейсеров уже смонтировано, и готово к запуску. Зоны покрытия включают поэтапно. Сейчас программы «Дон-ТР» в цифровом качестве доступны в Ростове, Новочеркасске и в еще 15 городах и районах области.

«Через наш центр формирования мультиплекса подаём сигнал с региональным контентом. Здесь на объекте он уже замешивается и подаётся на передатчик. И люди видят соответственно эту прекрасную, чёткую цифровую картинку», — рассказал начальник производственно-технического отдела фидиала ФГУП РТРС «Ростовский ОРТПЦ» Николай Резников.

«Наконец-то я дождалась местных новостей. Раньше я сидела и смотрела — только Москва, Москва. А теперь я смотрю ростовские новости. Мне это очень нравится», — говорит жительница города Новочеркасска Зинаида Наумова.