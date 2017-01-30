Производство катализаторов для получения альтернативной энергии запустят в ЮФУ

Южный федеральный университет первым в стране планирует запустить производство катализаторов для получения альтернативных видов энергии. Такая информация опубликована на сайте вуза.

Как поясняют ученые, катализаторы необходимы для того, чтобы происходило преобразование химической энергии в электрическую. Такой вид энергии используется в некоторых ноутбуках и беспилотниках.

Материалы являются дорогостоящими, так как содержат в себе платину. В связи с этим перед специалистами стоит задача получить их при меньшем объеме использования драгоценного металла.

Добавим, по словам ректора университета, данную лабораторию в дальнейшем могут переформатировать в научно-исследовательский институт, что позволит проводить более масштабными исследованиями.