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ОБЩЕСТВО

Пройти к электричкам на ростовском вокзале теперь можно с помощью смартфона

11:24 Среда, 25.01.2017

СКЖД установила новые турникеты и внедрила специальное приложение по оплате проезда. Достаточно приложить экран со специальным штрих-кодом к считывающему устройству при входе в Пригородный железнодорожный вокзал.

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