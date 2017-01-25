Пройти к электричкам на ростовском вокзале теперь можно с помощью смартфона
СКЖД установила новые турникеты и внедрила специальное приложение по оплате проезда. Достаточно приложить экран со специальным штрих-кодом к считывающему устройству при входе в Пригородный железнодорожный вокзал.
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