Пропавшего 87-летнего ростовчанина полиция нашла в гостях у знакомых
Полицейские Ростова в кратчайшие сроки установили местонахождение пропавшего пожилого мужчины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, 87-летний пенсионер, никого не предупредив, отправился в гости к знакомым. Полицейские, чтобы быстрее найти старика, разослали не него ориентировку, стали опрашивать всех знакомых, друзей, родственников, которые выходили на контакт с пропавшим. Благополучно найденный пожилой мужчина доставлен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в ведомстве.
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