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ОБЩЕСТВО

Запись трансляции Парада Победы в Ростове-на-Дону

9:34 Вторник, 09.05.2017

Запись трансляции Парада Победы в Ростове-на-Дону 9 мая .

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Рома 09.05.2017

480p это уже как-то смешно во времена, когда даже телефоны в 4K транслируют﻿