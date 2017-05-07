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ОБЩЕСТВО

Прямую трансляцию Парада Победы в Ростове смотрите на сайте DONTR.RU

13:31 Воскресенье, 07.05.2017

Парад Победы в Ростове начнется 9 мая в 10:00. Те, кто не попадет на Театральную площадь, сможет посмотреть прямую трансляцию праздничного шествия на нашем сайте DONTR.RU, а также на канале «Россия 24″.
9 мая на телеканале «Россия 1″ в вечернем выпуске Вестей в 20 часов 45 минут, расскажем, как регион отпраздновал День Победы.

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