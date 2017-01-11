Птичий грипп заставил красносулинцев выйти на акцию протеста

Сегодня жители Красносулинского района собрались на экологическую акцию протеста. Они считают, что крупнейшее в стране предприятие по производству индейки из-за вспышки птичьего гриппа с нарушениями утилизировало десятки тысяч голов птицы — согласно требованиям карантинных мероприятий.

В актовом зале красносулинской школы №10 — жители города, представители администрации, компании «Евродон» и ветеринары. Вопрос обсуждают животрепещущий — новоявленный ското-, точнее птицемогильник на окраине Красного Сулина. Предыстория жаркой встречи такова: под занавес 2016 года в Ростовской области впервые за несколько лет обнаружили птичий грипп. Нашли опасный вирус в одном из индюшатников компании «Евродон» в Красносулинском районе в ходе регулярного мониторинга. Птицу — 160 тысяч голов — ликвидировали и утилизировали на территории города. Жители заволновались. Красносулинцы боятся, что вирус отравит воздух, попадёт в воду и почву.

«В основном у нас население пользуется колонками и колодцами. Захоронение сделано с уклоном на посёлок. Что мы будем пить? Какую воду? Отравленную?», — вопрошает житель Красного Сулина Татьяна Железняк.

Представители компании и ветеринары успокаивают: во-первых, случаев передачи человеку выявленного вируса H5N8 не зафиксировано, а во-вторых, захоронили птицу по всем нормам и правилам.

«Процесс захоронения — по методике главного управления ветеринарии РФ. Это капсулирование. Траншея, плёнка, падёж, хлорная известь. Происходит процесс захоронения», — уверил исполнительный директор компании «Евродон» Александр Пак.

Затем, рассказали в «Евродоне», на месте могильника насыпят высокий курган и оградят его забором. Руководство компании заявило, что гарантирует жителям безопасность. И готово взаимодействовать с инициативной группой, которую выбрали сегодня на встрече. В свою очередь, горожане намерены дальше добиваться переноса захоронения.

Журналисты «Дон-ТР» также встретились с заместителем начальника управления ветеринарии Ростовской области Александром Овчаровым. Он подчеркнул, что выбор места захоронения птиц и сам процесс проходил под строгим контролем специальной комиссии. Он заверил, что опасности для экологии района нет.

«Данный участок был определён комиссией по борьбе с особо опасными заболеваниями животных и птиц. Туда вошли всякие ведомства. Были при этом учтены все нормативы», — подчеркнул заместитель начальника управления ветеринарии Ростовской области Александр Овчаров.