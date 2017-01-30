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ОБЩЕСТВО

Пункты обогрева на донских трассах будут работать еще сутки

12:44 Понедельник, 30.01.2017

Сегодня утром оперативные службы региона приняли решение о том, что пункты обогрева на трассах Ростовской области будут работать еще сутки. Напомним, из-за сильного похолодания на Дону МЧС развернуло шесть пунктов обогрева, и ранее сообщалось, что они будут функционировать до утра понедельника. Однако морозы внесли коррективы в расписание спасателей. Насколько востребованы горячие точки у водителей?

Мобильные пункты обогрева работали все выходные. Стоит отметить, что особой популярностью они не пользовались. Тем не менее работу их было решено продлить, и в ближайшие сутки не сворачивать.

В области действуют шесть мобильных постов. Они развернуты на тех участках, где возможно ухудшение обстановки. Как рассказали в Донском спасательном центре МЧС, на каждом посту на случай снегопада дежурят оперативные группы экстренных служб. В палатках можно согреться, организовано горячее питание.

«Три палатки модульного типа, шесть отопителей, 20 кроватей. Пропускная способность — 70 человек в час. Организовано взаимодействие с дальнобойщиками», — комментирует начальник мобильного пункта обогрева Донского спасательного центра МЧС России Денис Лихота.

Работать мобильные пункты будут еще сутки, а дальше все будет зависеть от погодных условий. При этом синоптики утверждают, что морозы пробудут на Дону еще до четверга.

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