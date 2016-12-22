Пусконаладочные работы на блоке №4 Ростовской АЭС практически завершены

На Ростовской атомной станции подводят итоги 2016 года. За это время был выполнен колоссальный объем работ. Главное, что удалось специалистам-энергетикам — это вывести все системы четвертого энергоблока на финишную прямую, да еще и с опережением графика.

Пусконаладка оборудования для подачи напряжения на собственные нужды практически завершена. Кроме этого уже обкатывают смонтированную машину перегрузки топлива. Этот механизм отечественного производства способен с миллиметровой точностью перемещать 700-килограммовые тепловыделяющие сборки.

Однако прежде чем выйти на финишную прямую — к началу загрузки ядерного топлива, строителям предстоит обеспечить ещё одну важнейшую технологическую операцию — пролив систем на открытый реактор. Для этого всё готово — тяжеловесное оборудование в реакторном отделении не только установлено, но и уже обвязано трубопроводами, в том числе смонтирован и главный циркуляционный трубопровод, по которому мощными насосами под высоким давлением будут прокачивать теплоноситель первого контура.

«Главные итоги — это завершение в рекордные сроки сварки ГЦТ и выход на финишную прямую по готовности к проливу на открытый реактор. Из основных вех, которые также важны в этом году на четвёртом энергоблоке, также можно назвать и выставление линии вала турбогенератора. Это, по сути, означает окончание работ в машзале и завершение работ по турбине», — поясняет заместитель директора по капитальному строительству Ростовской АЭС Алексей Федотов.

Осенью на строящемся энергоблоке №4 монтажники установили в проектное положение герметичный люк транспортного коридора, это ещё одна важная операция. На стадию комплексных испытаний вышло оборудование строящейся насосной станции добавочной воды. А уже в наступающем году на четвертом энергоблоке пройдут основные предпусковые операции: постановка турбины на валоповорот, контрольная сборка и горячая обкатка реакторной установки. Пуск энергоблока намечен на конец 2017 года.