Путину доложили о письме донского летчика Ярошенко
Владимиру Путину доложили о письме донского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает информационное агентство «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Летчик, находящийся в американской тюрьме, обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его экстрадиции на Родину. Ранее Ярошенко написал аналогичное письмо президенту США Дональду Трампу.
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