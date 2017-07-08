Путину доложили о письме донского летчика Ярошенко

Владимиру Путину доложили о письме донского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает информационное агентство «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Летчик, находящийся в американской тюрьме, обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его экстрадиции на Родину. Ранее Ярошенко написал аналогичное письмо президенту США Дональду Трампу.