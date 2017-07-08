Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Путину доложили о письме донского летчика Ярошенко

18:03 Пятница, 07.07.2017

Владимиру Путину доложили о письме донского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает информационное агентство «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Летчик, находящийся в американской тюрьме, обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его экстрадиции на Родину. Ранее Ярошенко написал аналогичное письмо президенту США Дональду Трампу.

Еще темы рубрики

08 июля 2017
«Дело мастера» эфир от 08.07.17
07 июля 2017
Свадебный переполох: в ЗАГСах Ростова 7 июля зарегистрировали больше 300 пар
07 июля 2017
Первый самолет авиакомпании «Азимут» прибыл в аэропорт Ростова
07 июля 2017
‘Читай-город. Психолог’ выпуск №39

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.