Работы уличного художника преображают безликие стены СЖМ Ростова

Ему впору собирать свою первую персональную выставку. В коллекции ростовского художника Алексея Завражина уже 20 работ. Но вот объекты довольно тяжёлые и собрать их в одном месте вряд ли получится — ведь рисует Алексей на стенах гаражей. Владельцы чаще всего дают согласие.

Инженер по образованию и художник по призванию гаражному искусству посвятил 10 лет. Расписал 20 арт-боксов. На каждый он покупает красок на 3-4 тысячи рублей. Желающим посмотреть на его творчество нужно ехать в Северный микрорайон донской столицы. Размах фантазии Алексея ограничивает только размер стены. А фантазия устремлена в высь, в космос и… в прошлое. Художник рисует страну, которую никогда не видел.

«Заброшенные магазины, дома, там журналы, пластинки до сих пор во многих домах лежат, хранятся. Ну да, часть ностальгии, потому что в то время космос был одной из главных тем, ну ее затрагивали везде. И мне она тоже нравится, то, что информации много про нее, именно того времени. И рисовалось много плакатов, открыток, все что угодно, символик всяких с космосом. И для меня это тоже важно», — говорит художник Алексей Завражин.

Советский строй он не вернул, но унылый Северный микрорайон стал отличаться от других. Отличие заметили далеко за пределами Ростова. Московская «Немецкая Газета» опубликовала статью под названием «Безысходность. Опустошённость. Ностальгия». А в качестве иллюстрации использован олимпийский Мишка, нарисованный и сфотографированный жителем Ростова.

О несуществующем уже государстве — Советском Союзе — в детстве Алексею рассказывал дедушка. Тогда — уверен художник — существовало главное: люди были добрыми, а космос — воплощённой мечтой.