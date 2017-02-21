Радио «Дон-ТР» перешло на беспроводной формат вещания. Музыка, дискуссионные темы, интерактивное общение и новые возможности. Тем более, что слышать наших радийных коллег будут и за пределами Ростовской области.

Старт новому дню и новой эре — вещанию в формате FM — дают ведущие Анна Иващенко и Дмитрий Кравченко. Утреннее шоу «Разбудильник» — первая программа, котроую радио «Дон-ТР» представляет на волне 89.0. Ведущие немного волнуются, но эфир проходит гладко.

«Мы считаем, что первый выпуск прошел удачно — телефон был активен, слушатели тоже были активны. Несмотря на то, что тема была довольно сложная — обсуждали дорожную ситуацию — звонки были доброжелательные, положительные, люди радовались, что теперь они слышат нас в FM-диапазоне на частоте 89.0. Эфирные отрезки остались прежними, мы выходим днем в прямом эфире. Что касается тематики, то мы попытались охватить интересы абсолютно всех слушателей — и молодых, и пожилых», — рассказывает ведущая радио «Дон-ТР» Анна Иващенко.

Поймать волну «Дон-ТР» теперь просто просто, для этого больше не нужен проводной приемник. Радио можно слушать в дороге и в онлайн-режиме на сайте DONTR.RU.

«Долгожданный переход радио «Дон-ТР» в диапазон FM, который сегодня состоялся торжественно, он дает возможность почти двум миллионам граждан, по наим подсчетам, получать контент этого радио», — отмечает заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Кирилл Дьячкин.

История ростовского радио, а значит и радио «Дон-ТР», началась почти 90 лет назад. В начале мощность станции была невелика и обеспечивала прием программ в радиусе всего лишь 300 километров. Однако уже в середине 1980 годов вещанием охватили всю Ростовскую область. Теперь, с переходом на FM-диапазон, наше радио услышат на Кубани, в Ставрополье, в Воронежской области и на востоке Украины. Больше музыки, больше горячих новостей и интересных тем — вот формула, благодаря которой радио «Дон-ТР» обещает покорить эту широкую аудиторию.

«Это новое оформление, много новой и хорошей музыки, литературные программы — те, которые у нас существовали, но они обновятся в содержании. Также запланированы программы об экологии, туризме. У нас будет и программа «Мужской разговор», в рамках которой мужчины будут говорить о своих хобби», — комментирует начальник службы радиовещания ГТРК «Дон-ТР» Александра Крамаренко.

Но прежним останется время эфира — 7.10, 13.10 и 18.10, а также то, за что радио «Дон-ТР» ценят и любят тысячи преданных слушателей — свежая и проверенная информация, профессиональные ведущие и динамичный эфир.