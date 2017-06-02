Радио ‘Дон-ТР’ запустило вещание на ‘Вести FM’

Каждый час — позывные «Дон-ТР». Новая информационная волна «Вести FM» теперь будет выходить с региональными новостями. Так радийщики решили отметить день рождения ростовского радио — ему сегодня исполнился 91 год.

Радиоведущий Иван Афонин волнение сдерживает с трудом. За его плечами сотни часов в эфире, но сегодня особенное событие — первый выпуск новостей на радиоканале «Вести ФМ».

Ровно в 7:45 в эфире «Вести FM» — первая региональная вставка. Выпуск новостей на частоте 90.2 FM длится всего минуту, но это квинтэссенция всей информационной картины дня.

«Буквально три новости, но это будут очень яркие ростовские новости, самые интересные, самые оперативные. Мы к этому долго шли, долго готовились. Девиз этой радиостанции — «Первые о главном». Я думаю, что мы будем его придерживаться», — говорит начальник службы радиовещания ГТРК «Дон-ТР» Александра Крамаренко.

Секунды информационного выпуска пролетают быстро, в конце обязательно прогноз погоды на предстоящий день. Ведущий прощается, но не надолго.

Для ГТРК «Дон-ТР» радиоканал «Вести FM» стал третьим в большом FM-семействе после «Радио России» и «Маяка».

«Ну что сказать, работы у нас прибавилось. Теперь получается, что мы всесторонне охватываем всю информацию, которую только можно, все форматы, которые доступны теперь ростовскому слушателю. Но, собственно, для этого мы и работаем», — говорит радиоведущий Иван Афонин.

Новый формат региональных радионовостей на «Вести FM» — это информационные минутные включения каждый час. То есть в 7.45, 8.45, 9.45 до 19.45 — без четверти любого часа теперь на 90.2 FM можно услышать новости Ростовской области. Кстати, их можно услышать не только в донской столице, но и в Мясниковском, Зерноградском районах, а так же в Аксае, Азове, Таганроге, Новочеркасске и Батайске.