Радиопрограмма «Дон-ТР» стала лучшей на конкурсе «Голос Евразии»

Радиопрограмма ГТРК «Дон-ТР» «Такое разное течение Дона» стала лучшей на конкурсе «Голос Евразии», который прошел в Махачкале. Ведущие: Александра Крамаренко и Иван Афонин. Режиссёры: Андрей Мелихов и Алиса Сырикова.

Фестиваль пропагандирует традиционные культурные ценности народов России, содействует широкому и всестороннему информированию телезрителей и радиослушателей об истории, этнокультуре и традициях народов России. За лучшие конкурсные работы на телевидении и на радио присуждается специальный приз фестиваля — Гран-при.