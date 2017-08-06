Радиопрограмма «Дон-ТР» стала лучшей на конкурсе «Голос Евразии»
Радиопрограмма ГТРК «Дон-ТР» «Такое разное течение Дона» стала лучшей на конкурсе «Голос Евразии», который прошел в Махачкале. Ведущие: Александра Крамаренко и Иван Афонин. Режиссёры: Андрей Мелихов и Алиса Сырикова.
Фестиваль пропагандирует традиционные культурные ценности народов России, содействует широкому и всестороннему информированию телезрителей и радиослушателей об истории, этнокультуре и традициях народов России. За лучшие конкурсные работы на телевидении и на радио присуждается специальный приз фестиваля — Гран-при.
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