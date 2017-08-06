Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Радиопрограмма «Дон-ТР» стала лучшей на конкурсе «Голос Евразии»

11:35 Воскресенье, 06.08.2017

Радиопрограмма ГТРК «Дон-ТР» «Такое разное течение Дона» стала лучшей на конкурсе «Голос Евразии», который прошел в Махачкале. Ведущие: Александра Крамаренко и Иван Афонин. Режиссёры: Андрей Мелихов и Алиса Сырикова.

Фестиваль пропагандирует традиционные культурные ценности народов России, содействует широкому и всестороннему информированию телезрителей и радиослушателей об истории, этнокультуре и традициях народов России. За лучшие конкурсные работы на телевидении и на радио присуждается специальный приз фестиваля — Гран-при.

Еще темы рубрики

06 августа 2017
Железнодорожный район Ростова отметил 80-летие
06 августа 2017
На следующей неделе жители Дона увидят звездопад и «кровавую» луну
06 августа 2017
Радиопрограмма «Дон-ТР» стала лучшей на конкурсе «Голос Евразии»
06 августа 2017
«Правовой навигатор» эфир от 05.08.17

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.