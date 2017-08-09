Раскаленный общественный транспорт Ростова: испытание жарой

Жара испытывает на прочность пассажиров ростовского общественного транспорта. Горожане жалуются, что в автобусах очень душно — не помогают открытые люки и окна, а встретить на маршруте автобус с кондиционером вообще большая редкость. Сегодня в Ростове менее одного процента подвижного состава оснащены системой климат-контроля.

Тем, у кого нет своей машины, посвящается. Чтобы попасть из пункта А в пункт Б ростовчанину нужно пройти не огонь, воду и медные трубы, а пережить жару, пробки и общественный транспорт. Когда на улице даже не +30, а все +40, поездка в общественном транспорте превращается в испытание.

Неожиданное везение. Закрытые окна и люки — автобус №34 оказался с кондиционером. Но, как показывает наш опыт и подтверждают горожане, такая роскошь как сплит в ростовском транспорте скорее исключение, чем правило.

«Очень плохо без кондиционера ехать, очень плохо. Один раз чуть сознание не потерял. Один раз только в «четвёрку» попал с кондиционером. Единственный раз, когда я увидел автобус с кондиционером в Ростове», — говорит пассажир.

Стандартная картина общественного транспорта в южной столице: утомлённые солнцем лица людей, распахнутые, но не спасающие от жары люки и форточки. Но в этой ситуации страдают не только пассажиры. Водителям общественного транспорта тоже несладко. Владимир Кирсанов рассказывает, что на их маршруте №7 только один автобус с кондиционером.

«Спасает только вентилятор. Смена водителя длится 12 часов. Люди в обморок падают, бывает, останавливаемся. Духота страшная», — говорит водитель автобуса Владимир Кирсанов.

Возможно именно сильная жара становится причиной того, что не все водители разговаривают с нами любезно. Но большинство водителей всё-таки делится эмоциями охотно. В прямом смысле, накипело.

«Когда стоишь, дверь открыта — ещё ладно, а когда едешь, двери закрыл — людям жарко. Бывает, кричат: «Выключи печку!» Ну какие печки?! Тут и так жарко», — говорит водитель автобуса Анатолий Ефремов.

В ростовском департаменте транспорта подтвердили: пассажирских машин с кондиционерами пока действительно мало — на город-миллионник лишь 8 автобусов и 16 трамваев. По самым скромным подсчётам, это всё равно меньше одного процента от всего подвижного состава.

«Администрацией города запланировано на 17-18 год приобретение 200 автобусов большой вместимости и 14 трамвайных вагонов, также оснащённых кондиционерами», — говорит заместитель директора департамента транспорта г. Ростова-на-Дону Татьяна Жилина.

Но эти автобусы и трамваи пока по раскалённым улицам города не ездят, а стоимость проезда в транспорте — душном, грязном и старом — хотят поднять уже в августе. Причём изменение цены билета по карману ростовчан ударит значительно. Даже за короткую поездку придётся платить не 19 рублей, как сейчас, а целых 25.

Пожаловаться на водителей, которые игнорируют комфорт пассажиров, можно в департамент транспорта. В мэрии говорят: опознать машины с кондиционером просто. На таких авто специальная наклейка — снежинка.