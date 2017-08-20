Расписание рейсов: в аэропорту «Платов» формируют полетную программу

Дорожники круглосуточно работают над новой магистралью в аэропорт «Платов». Больше трети дороги уже покрыли асфальтом. Тем временем, в самой авиагавани заняты расписанием воздушного транспорта. В декабре откроется полетная программа и сейчас руководству «Платова», а также будущим пассажирам важно понять, какие перевозчики придут в донской регион и по каким направлениям можно будет улететь из Ростова.

Это лето и приближающаяся осень для ростовского аэропорта, как последние каникулы для выпускника. После них совершенно новый этап, только вместо поступления — переезд в другую воздушную гавань. Правда, отдыхать особо некогда — подготовка идет полным ходом.

Уже с декабря все рейсы будет обслуживать аэропорт «Платов». Сезон в разгаре. Например, авиакомпания «Россия» за 7 месяцев через донскую столицу перевезла 214 тысяч пассажиров. По сравнению с прошлым годом поток увеличился больше, чем в 1,5 раза.

«Ростов — это одна из важнейших точек на карте полетов. Лидером по направлениям стала Москва, в столицу было перевезено более 90 тысяч пассажиров. Здесь наблюдается самый большой рост, в 1,8 раз. Сейчас авиакомпания «Россия» летает из Ростова-на-Дону по четырем направлениям: Москва, Санкт-Петербург, а также Тель-Авив и Сочи», — рассказывает официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

При переезде в аэропорт «Платов» все объемы обещают сохранить. А вот о новых направлениях говорить пока рано, отмечают представители компании. Эта информация появится только ближе к следующему летнему сезону.

Похвалиться высокими показателями может и «Победа». С начала года через Ростов перевозчик доставил в пункты назначения больше 260 тысяч пассажиров. Как отмечают в пресс-службе авиакомпании, популярностью пользуются все рейсы — Москва, Санкт-Петербург и Тбилиси. Грузинское направление на летний период было приостановлено, но осенью полеты возобновятся, продажи уже начались. При этом, в планах увеличение частоты рейсов, говорят представители авиакомпании. Также, в процессе обсуждения открытие еще двух направлений из Ростова.

«Пока я их анонсировать не могу, потому что ведутся переговоры. Если мы получим хорошие условия, то, уверена, уже в ближайшее время мы порадуем пассажиров новыми маршрутами», — комментирует пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Селиванова.

А вот полюбившийся рейс в «Ростов — Баку» в расписание, скорее всего, не вернется.

«К сожалению, мы не планируем возобновлять рейсы из Ростова в Баку, по крайней мере сейчас. Такое решение принято, потому что в аэропорту Баку просто заградительные для нас тарифы на обслуживание рейсов. Для того, чтобы рейс был хорошим с экономической точки зрения, нам пришлось бы повысить цены на билеты. мы не можем себе этого позволить», — поясняет пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Селиванова.

Авиакомпания «Сибирь» постоянно увеличивает не число рейсов, а вместимость воздушных судов, говорят представители организации. При переходе в новый аэропорт для полетов из Ростова сможет использоваться самолет с одновременной загрузкой больше 200 человек. Сейчас, по техническим параметрам действующего аэропорта, это невозможно. Конечно, основным условием станет спрос на билеты, говорят представители компании. Поэтому, скорее всего, в зимний сезон таких изменений не произойдет. Все авиаперевозчики ожидают небольшой традиционный спад потока пассажиров. Новые направления также вряд ли откроются в ближайшее время.

«Самыми приоритетными направлениями для авиакомпании «Сибирь» является направление на Москву — мы забираем 23 процента всех пассажиров. Также пользуется спросом направление в Новосибирск. Это 67 процентов пассажиров», — отмечает директор ростовского филиала АО «Авиакомпания «Сибирь» Николай Виниченко.

Открыться новые региональные направления могут при условии государственных программ субсидирования, говорят эксперты. Так на следующий год у авиакомпании «Руслайн» в планах возобновить перелеты через Ростов. До 2017 года в расписании полетов были Екатеринбург, Самара, Сочи, Казань и Тюмень.

«В настоящее время авиакомпания закрыла авиаперелеты из Ростова, думаю, что на следующий год эта динамика не сохранится. Правительство Ростовской области рассматривает возможные варианты субсидирования региональных перевозок», — говорит региональный директор авиакомпании «РусЛайн» Оксана Усова.

Насколько сильно изменится карта полетов из донской столицы, станет известно ближе к следующему летнему сезону. Пока перевозчики находятся в процессе переговоров с руководством нового аэропорта.