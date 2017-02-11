Разбитую дорогу поселка Темерницкий обещают отремонтировать в ближайший год-два

Жители поселка Темерницкий Аксайского района уже забыли, что такое нормальная дорога. Вот уже несколько лет здесь можно снимать фильмы о войне, крупным планом показывая полотно после бомбежки. Теперь этот участок дороги особенно востребован — по нему идет транспорт с Северного объезда в Ростов.

Коллекция дорожных ям, которую собирает наша редакция с начала зимы, пополнилась ещё одним экспонатом. На этот раз — Аксайский район, посёлок Темерницкий. Внимание всем, кто едет со стороны Северного объезда в сторону Ростова: на этом участке лучше не разгоняться.

Здесь проходит своеобразная граница — условная, но чётко видимая. От Северного объезда Ростова до посёлка Темерницкий дорога практически идеальная. А вот в самом посёлке превращается в труднопреодолимую полосу препятствий. Таких препятствий в виде глубоких ям в асфальте, по подсчётам местных жителей, в населённом пункте не менее полусотни штук.

Василий Хаперсков по этой дороге проезжает дважды в сутки — на работу и обратно. Уже выработал сложную траекторию «ямочного» лавирования, которую, впрочем, приходится постоянно корректировать. Новые провалы и выбоины тут образуются чуть ли не каждый день.

«Два раза уже ездил править диски на шиномонтаж. Причём ямы такие, что и пешком ходить опасно — можно попереломать ноги. Такое ощущение, что приняли работы, не выезжая на место, как это сделано», — говорит ростовчанин Василий Хаперсков.

Это Василий о ямочном ремонте, который тут провели в декабре. Утверждает, что асфальт сыпали прямо в свежевыпавший снег. Наш герой написал обращение в прокуратуру с требованием проверить качество ремонта. Тут проверяй, не проверяй, закономерность образования ям не отменишь, сетуют в администрации Аксайского района. Дорогу делали в 90-х годах, качество материалов далеко не лучшее, а тут ещё многократно усилившийся трафик после строительства Северного объезда. Решение проблемы есть, и его реализация, если верить местной власти, не за горами.

«В 2017 году будет частично решён вопрос в самом посёлке Темерницкий и Верхнетемерницкий. Остаток автомобильной дороги между двумя посёлками будет реконструирован в 2018 году. Министерством транспорта Ростовской области предварительно выделены данные средства. Ждём уже информацию от правительства Ростовской области», — говорит начальник управления коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района Халиль Бадгутдинов.

Капитальный ремонт этой дороги с большой долей вероятности должен перейти из разряда обещаний в реальную перекладку полотна. Как ни как, это один из въездов в Ростов, причём со стороны строящегося аэропорта. А как известно, к 2018 году все подъездные дороги к городу-организатору чемпионату мира по футболу должны быть приведены в надлежащий вид.