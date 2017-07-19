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ОБЩЕСТВО

Развязка на Батайск и восточное шоссе стоят в плотной пробке

17:49 Среда, 19.07.2017

На развязке на Батайск, а также восточном шоссе города автомобилисты стали в плотную пробку. Судя по сервису Яндекс. Пробки, машины движутся со скоростью не более семи километров в час. Пользователи социальных сетей считают причиной затора дорожные работы. Сейчас они ведутся на одной из полос.

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