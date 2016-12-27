Ребята со всего донского региона приехали на Губернаторскую елку
В Ростов на Губернаторскую елку приехала самая талантливая детвора со всего региона. Это тот случай, когда в канун Нового года можно встретить и поводить хоровод сразу с двумя ключевыми фигурами — сказочным Дедом Морозом и самым настоящим губернатором. И, кстати, для Василия Голубева наступающий 2017-й будет особым годом. Об этом он рассказал приглашенным школьникам.
В этом году в Ростов на Губернаторскую елку приехало 1000 детей со всего региона. Приглашения в Ростовский музыкальный театр получили самые одаренные и талантливые — победители различных олимпиад и конкурсов. Для многих из них Губернаторская елка — первая в этом году.
«Нас с родителями сюда пригласил губернатор. Мы будем смотреть представление. Это будет самая первая моя елка, в школе еще не было. Будет скоро», — говорит один из зрителей.
На сцене их ждали король, принцесса, бременские музыканты и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Но праздничная программа для детей началась еще до представления — маленькие гости пели песни и водили хороводы вокруг елки вместе с губернатором.
«Год петуха — это мой год. Я надеюсь, что мне тоже будут какие-то подарки. Например, чтобы мои дети хорошо работали, мои внуки хорошо учились. Я хотел бы и вам, ребята, пожелать всего самого доброго. Чтобы каждый день в этом нового году приносил вам много приятного», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Скоро будет еще одна елка губернатора, но уже в следующем году — 7 января, на Рождество.
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