Реестр квалифицированных подрядчиков сформирован на Дону
В Ростовской области сформировали реестр квалифицированных подрядных организаций в сфере капремонта. По меннию властей, это поможет исключить участие недобросовестных подрядчиков.
Так на сегодняшний день в списке тех, кому доверяют, значится 46 организации. Кроме всего прочего они вправе заниматься ремонтом объектов культурного наследия.
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