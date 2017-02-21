Реестр квалифицированных подрядчиков сформирован на Дону

В Ростовской области сформировали реестр квалифицированных подрядных организаций в сфере капремонта. По меннию властей, это поможет исключить участие недобросовестных подрядчиков.

Так на сегодняшний день в списке тех, кому доверяют, значится 46 организации. Кроме всего прочего они вправе заниматься ремонтом объектов культурного наследия.