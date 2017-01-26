Реконструкцию очистных сооружений в Миллерово завершат в Год экологии
На окончание капремонта коммунального объекта в 2017 году бюджет Ростовской области направит более 110-ти миллионов рублей. Как отметила депутат донского парламента от миллеровского района Ирина Рукавишникова, это самый дорогостоящий в этом году для муниципалитета проект, финансируемый из областной казны.
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