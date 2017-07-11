Реконструкцию Приморского парка Таганрога планируют начать в сентябре

Жители Таганрога поделились рецептом семейного счастья. У многих за спиной пол века совместной жизни, сегодня они — пример для подражания. Центром притяжения любящих сердец стал Приморский парк. Здесь во время торжественного концерта свои награды получили самые крепкие супружеские пары и многодетные семьи.

«Создание семьи — это очень серьезный шаг. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить многодетным семьям, которые несмотря на непростые экономические условия решились на серьезный шаг. Уверен, что вы вырастили достойных детей, которые будут строить будущее нашей страны», — сказал сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий.

Праздник семьи, любви и верности посетил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. Он обывал в Таганроге в рамках маршрута «Донское благоустройство».

«На сегодня полномасштабно проводятся обсуждения тех предложений, которые даны населением, всего их более 600. До конца июля будет подготовлен полный эскизный проект, который в себе отразит работы не только текущего года, но и последующих лет до полного благоустройства парка», — прокомментировал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Готовый эскизный проект покажут жителям города, и уже в сентябре начнется ремонт Приморского парка. Для горожан это настоящий подарок.