Реконструкцию Южного подъезда к Ростову начнут в марте

В марте начнется глобальная реконструкция Южного подъезда к Ростову-на-Дону. Это значит, что со стороны Батайска здесь будет ограничен въезд для всех видов транспорта кроме общественного. Об этом сегодня рассказал глава управления автомобильных дорог «Азов» Владимир Рожков.

Важный участок транзитного коридора север-юг был построен в 60-е годы прошлого века и давно исчерпал свою пропускную способность. После ремонта по этой дороге смогут проезжать не менее 120-ти тысяч автомобилей в сутки.

«Первый этап реконструкции — строительство моста в створе улицы Сиверса, второй этап строительства — реконструкция самого транспортного узла», — прокомментировал начальник ФКУ Упрдор»Азов» Владимир Рожков.