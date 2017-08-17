Ремонт дорог Ростова планируют завершить в начале сентября

Ремонт ростовских дорог закончится в начале сентября. По данным городской администрации, уже подошла к финалу реконструкция полотна на улице Красноармейской, проспекте Кировском и в переулке Мезенском. Близки к завершению подрядчики на Каскадной, Малиновского и 2-ой Краснодарской. Последние штрихи доделывают на мосту в створе проспекта Сиверса. Как подчеркивают в мэрии, основные работы в этом году строители старались выполнять ночью.

«Еременко, Коммунистический, 2-ая Краснодарская, Содружества. Сейчас работы ведутся на Орской, Каскадной. Специалисты работают в ночное время суток», — комментирует начальник отдела автомобильных дорог МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Васильев.