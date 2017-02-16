Ремонт моста на улице Малиновского начнут сегодня ночью

Сегодня утром ростовчане, чей маршрут на работу пролегал через путепровод по улице Малиновского, попали в большую автомобильную пробку. Тормозить до полной остановки и выезжать на встречную полосу движения водителей вынуждала огромных масштабов яма, которая образовалась между стыками плит. Что сейчас происходит на Малиновского? Какие меры предпринимают дорожники, чтобы устранить провал?

Провал на улице Малиновского длиной примерно в 2,5 метра и шириной в 25 сантиметров парализовал сегодня буквально половину Западного микрорайона. Пробки на Малиновского, Доватора, Еременко растянулись на много километров.

Дыра образовалась рано утром на полосе в направлении улицы Таганрогской. Заторы начались сразу, поскольку легковые машины, не успевшие объехать препятствие по левой полосе, снижали скорость движения до минимума. А те, кто огибал яму, часто выезжал на встречку, потому пробка образовалась и в сторону улицы Еременко.

Съемочная группа «Дон-ТР» оказалась на месте около 14 часов, сотрудников ДПС не было, практически одновременно с нами на мост прибыли представители городской дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры с временным решением нормализовать ситуацию.

«Будет уложен металлический лист для предотвращения дальнейшего разрушения конструкции деформационного шва и улучшения дорожной обстановки», — пояснил начальник отдела искусственных сооружений МКУ «ДИСОТИ» Евгений Шемет.

Спасительный лист начали укладывать около 16 часов. Сама операция продолжалась примерно 40 минут. За это время дорожная обстановка усугубилась, поскольку рабочим пришлось перекрывать практически весь мост. Минут через 15 на помощь пришли сотрудники ДПС.

Конструкция рассчитана на максимальную массу в 20 тонн, хотя даже за тот час пока снимали этот репортаж, журналисты заметили десятки большегрузов, которые заметно тяжелее по массе. Путепровод на Малиновского построен в 1970 году, с тех пор его капитально не ремонтировали, и он пребывает в аварийном состоянии.

«В настоящее время разрабатывается проектная документация по строительству путепровода-дублера и реконструкции существующего», — рассказал начальник отдела искусственных сооружений МКУ «ДИСОТИ» Евгений Шемет.

Пока же в ночное время представители «ДИСОТИ» намерены укреплять деформационный шов и далее, по возможности, поддерживать его в состоянии наиболее далеком от аварийного.