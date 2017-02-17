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ОБЩЕСТВО

Ремонт моста на улице Малиновского в Ростове завершен

14:22 Пятница, 17.02.2017

Вчера, 16 февраля, на мосту по улице Малиновского образовался провал, который спровоцировал многокилометровые пробки. Ремонт дорожники вели в круглосуточном режиме, сейчас он завершен. Трафик на участке стандартный.

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