Ремонт моста на улице Малиновского в Ростове завершен
Вчера, 16 февраля, на мосту по улице Малиновского образовался провал, который спровоцировал многокилометровые пробки. Ремонт дорожники вели в круглосуточном режиме, сейчас он завершен. Трафик на участке стандартный.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.