Ремонт на Стачки в Ростове завершен досрочно
Ремонт на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону завершен досрочно, проезд для транспорта полностью открыт. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.
«В полном объеме выполнены работы по замене асфальтобетона, защитного слоя бетона, гидроизоляции, ремонту бетонной плиты дорожной одежды. Выполнена замена водоотводной системы, проведено устройство деформационных швов, укреплены откосы монолитным бетоном», — рассказал руководитель МКУ «ДИСОТИ» Сергей Кондратенко.
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