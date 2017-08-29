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ОБЩЕСТВО

Ремонт на Стачки в Ростове завершен досрочно

17:34 Понедельник, 28.08.2017

Ремонт на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону завершен досрочно, проезд для транспорта полностью открыт. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

«В полном объеме выполнены работы по замене асфальтобетона, защитного слоя бетона, гидроизоляции, ремонту бетонной плиты дорожной одежды. Выполнена замена водоотводной системы, проведено устройство деформационных швов, укреплены откосы монолитным бетоном», — рассказал руководитель МКУ «ДИСОТИ» Сергей Кондратенко.

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Алексей 29.08.2017

Было бы не плохо, если бы на площади 5-го Донского корпуса прекратили поиски скелетов Тираннозавра, из за которого пробка никуда не девается.