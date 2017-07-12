Ремонт на трассе М-4 «Дон» рядом с аэропортом «Платов» завершат в ноябре



Ремонт на трассе М-4 «Дон» рядом с аэропортом «Платов» и на северном обходе аэрогавани завершат в ноябре. Такие сроки называют в донском правительстве. На данный момент выполнено 90 процентов работ. Сейчас подрядчик укрепляет кюветы, устанавливает дорожные знаки и окрашивает опоры путепровода. Одновременно ремонтируется и северный обход, там на следующей неделе там начнут укладывать асфальт.