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Ремонт на трассе М-4 «Дон» рядом с аэропортом «Платов» завершат в ноябре

22:05 Среда, 12.07.2017

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Ремонт на трассе М-4 «Дон» рядом с аэропортом «Платов» и на северном обходе аэрогавани завершат в ноябре. Такие сроки называют в донском правительстве. На данный момент выполнено 90 процентов работ. Сейчас подрядчик укрепляет кюветы, устанавливает дорожные знаки и окрашивает опоры путепровода. Одновременно ремонтируется и северный обход, там на следующей неделе там начнут укладывать асфальт.

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