Решить проблему с водой в Гуково обещают к Новому году

Жители Гуково жалуются на проблемы с водоснабжением. Горожане говорят, что проблемы есть на верхних этажах в разных районах города. В администрации Гуково нам заявили, что крупных порывов нет. Трудности возникают из-за слабого напора. Напомним, на прошлой неделе шахтёрский город был обезвожен и местные власти организовывали подвоз воды в бочках.

«Мы обращались неоднократно в Водоканал, в Водоканале говорят — мы ездили к директору, он говорит, что с водой тяжело во всем городе, нужно потерпеть. Вот сейчас поменяем — один поменяем водопровод — старый на новый, новый на старый. Периодически меняют этот водопровод, но толку никакого нет. Мы даже не поймем, в чем суть», — говорит житель г. Гуково Татьяна Истоминова.

«Есть небольшая проблема, нестабильная ситуация в части водоснабжения верхних этажей, не хватает давления, но после проведения основных работ по водоводу под жд путями, я думаю, положение стабилизируется, и подача в полной мере возобновится. К Новому году мы должны в любом случае обеспечить к празднику людей достойным водоснабжением. Чтобы люди в полной мере могли воспользоваться качественной услугой», — говорит директор МКУ капитального строительства и ЖКХ г. Гуково Захар Арсланов.