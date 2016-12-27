Решить проблему с водой в Гуково обещают к Новому году
Жители Гуково жалуются на проблемы с водоснабжением. Горожане говорят, что проблемы есть на верхних этажах в разных районах города. В администрации Гуково нам заявили, что крупных порывов нет. Трудности возникают из-за слабого напора. Напомним, на прошлой неделе шахтёрский город был обезвожен и местные власти организовывали подвоз воды в бочках.
«Мы обращались неоднократно в Водоканал, в Водоканале говорят — мы ездили к директору, он говорит, что с водой тяжело во всем городе, нужно потерпеть. Вот сейчас поменяем — один поменяем водопровод — старый на новый, новый на старый. Периодически меняют этот водопровод, но толку никакого нет. Мы даже не поймем, в чем суть», — говорит житель г. Гуково Татьяна Истоминова.
«Есть небольшая проблема, нестабильная ситуация в части водоснабжения верхних этажей, не хватает давления, но после проведения основных работ по водоводу под жд путями, я думаю, положение стабилизируется, и подача в полной мере возобновится. К Новому году мы должны в любом случае обеспечить к празднику людей достойным водоснабжением. Чтобы люди в полной мере могли воспользоваться качественной услугой», — говорит директор МКУ капитального строительства и ЖКХ г. Гуково Захар Арсланов.
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Посмотрели репортаж про ситуацию воды в Гуково. Сложилось впечатление, что воды нам не видеть никогда. Была одна надежда на Ваш канал, что получится изменить ситуацию. Все что отсняли — не показали, а то что показали в эфире — зеркально искажает ситуацию с водой в городе. Такое ощущение, что полную информацию каналу запретили показывать. Заявление Арсланова не имеет ничего общего с тем что происходит в городе. Никаких машин с водой мы не видим. Воды нет до сих пор. Жители плавят снег для того что бы добыть воду. Жители говорили об этом в интервью, но цензура все скосила. Повторюсь, ситуация до сих пор не решена и не решается. В доме по ул. Свободы 44 воды нет никогда. Напор не добивает до третьего этажа. Администрация в курсе этой ситуации, но предпочитают играть в «карусель» и пускать несчастных людей по кругу. В доме проживают ветераны ВОВ. Соседи носят им воду из других домов, т.к. престарелые люди не в состоянии поднять воду на третий и второй этаж. Корреспонденты отсняли материал и по этому факту, но видимо «постеснялись» показать это в эфире. Сегодня 27.12.2016 ВОДЫ В ГОРОДЕ НЕТ! Интересно кому выгодно замалчивать эту проблему?! Каналу позор.