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ПРОИСШЕСТВИЯ

Резервный борт отвезет пассажиров рейса ‘Ростов-Римини’ к месту назначения

20:36 Суббота, 05.08.2017

Ямал Официальный представитель аэропорта Ростова-на-Дону Ольга Ладейщикова подтвердила «Вестям. Дон» информацию о незапланированном возвращении самолета авиакомпании «Ямал» в Южную столицу. Информация об этом появилась и в городском интернет-сообществе. Сейчас за пассажирами направлен резервный борт, который и отвезет их в Римини.
Прибытие самолета в Римини, согласно онлайн табло итальянского аэропорта, ожидается в 0:00.

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