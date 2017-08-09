Режим чрезвычайной пожароопасности на Дону продлен до 12 августа
Режим чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области продлили до субботы. Об этом сегодня сообщает региональное управление МЧС России. Самые сложные условия установились в южных и юго-восточных районах Дона. Спасатели напоминают жителям региона о действющем запрете на выжигание сухой растительности.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.