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ОБЩЕСТВО

Режим чрезвычайной пожароопасности на Дону продлен до 12 августа

14:43 Среда, 09.08.2017

Режим чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области продлили до субботы. Об этом сегодня сообщает региональное управление МЧС России. Самые сложные условия установились в южных и юго-восточных районах Дона. Спасатели напоминают жителям региона о действющем запрете на выжигание сухой растительности.

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