Резкие колебания температуры воздуха для Дона — явление нормальное

То в плюс, то в минус. В Ростовской области в последние дни наблюдается достаточно резкие колебания температуры воздуха. Это негативно сказывается на здоровье метеочуствительных людей. Сейчас в Ростове минус 4, днем было около 0, снег днем таял. Ростов готовился к большой слякоти, но теперь подморозило.

В такой погоде нет ничего необычного для наших краев. Но синоптики предупреждают, что будет понижаться атмосферное давление. Температура в среднем по области от минус 7 до минус 12 ночью и днем от 0 до минус 7.

«В отдельных районах ожидается осадки в виде снега, днем возможен мокрый снег. В Ростове без существенных осадков. Температура воздуха ночью от минус 7 до минус 9, днем — от минус 2 до минус 4″, — говорит заместитель начальника ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Единственное, чем нынешний декабрь отличается от других декабрей, это то, что температура резко меняет свои значения.