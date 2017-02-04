Родители донских школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку

11 февраля родители школьников смогут на время поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, максимально приближенную к реальной. сообщает сайт администрации Таганрога.

Родителей ждет проверка на металлодетекторе, стандартная регистрации и рассадка в аудиториях. Как и на обычном госэкзамене, им можно взять с собой только ручку и паспорт. Кроме того, взрослые узнают, как работают технологии печати и сканирования КИМ в аудитории. Сдавать они будут ЕГЭ по русскому языку. Добавим, длительность и количество заданий у родителей будут сокращены.