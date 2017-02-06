Рок-группа ‘Сплин’ презентовала в Ростове новый альбом ‘Ключ к шифру’

«Сплин» и её бессменный лидер Александр Васильев представили свой новый альбом ростовской публике. Рок-группу с берегов Невы на Дону приняли бурными овациями. Любовь к этой музыке в Ростове передают по наследству. И поклонники принимают любые эксперименты музыкантов.

«Здесь многие судьбы переплелись. Здесь есть даже какие-то московские друзья, которые в Ростов перебрались. Здесь горячо, здесь всегда горячо. Климат, конечно, влияет на публику, на ее жар», — говорит музыкант, лидер группы «Сплин» Александр Васильев.

Именно так лидер группы «Сплин» Александр Васильев отвечает на вопрос, что он чувствует, приезжая в Ростов. На Дону команда не впервые, но впервые с презентацией альбома «Ключ к шифру».

Группа «Сплин» радует поклонников рок-музыки уже более 20 лет — с 1994 года. Причем находя подход к слушателям разных поколений. Вот и сейчас молодежь, пришедшая на концерт, на вопрос — откуда они узнали о существовании питерских рокеров, отвечает — от родителей. И при этом, говорят, полюбили сразу.

«Очень атмосферная музыка и живое, качественное исполнение, которое редко можно услышать. Это, пожалуй, лучшая музыка в мире. Она духовная, тексты содержат много смысла», — говорят поклонники.

Сами музыканты говорят, что постоянно экспериментируют.

«Каждый альбом новый. Проходит год-полтора — это достаточно большой срок для человеческой жизни, чтобы в ней что-то поменялось. Это всегда отражается на песнях, текстах и на альбоме в целом», — говорит музыкант, лидер группы «Сплин» Александр Васильев.

Творческий вечер объединил и большинство песен с новой пластинки, и проверенные временем хиты рок-группы с берегов Невы. И, конечно, оглушительные овации зрителей.