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ОБЩЕСТВО

Роспотребнадзор Дона забраковал 89 партий мяса

8:44 Пятница, 14.07.2017

За три месяца — с апреля по июнь — Роспотребнадзор провел 87 проверок на предприятиях, участвующих в обороте мяса и мясопродуктов. Специалисты забраковали 89 партий продукта объемом в 73 тысячи 541 килограмм. Наложено 45 штрафов на сумму 250 тысяч 500 рублей, два дела направлено в суд.

Основными нарушениями на предприятиях назвали: отсутствие производственного контроля; несоблюдение условий сбора и утилизации биоотходов, халатное отношение к соблюдению температурного режима хранения, отсутствие личных медкнижек у персонала.

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