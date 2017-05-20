Роспотребнадзор: качественной питьевой воды в Ростовской области остро не хватает
В Ростовской области отмечается острый дефицит питьевой воды. Такую информацию опубликовала пресс-служба регионального Роспотребнадзора. В ведомстве обнародовали анализ данных за 2016 год.
Выяснилось, что в местах водозаборов вода не отвечала гигиеническим требованиям по химическим показателям в 36,1% проб, вода подземных источников по показателям цветности, мутности, общего железа, марганца, сероводорода, нитратов, аммиака, общей жёсткости, сухого остатка, хлоридов, сульфатов, магния, натрия не отвечала гигиеническим требованиям в 72,2% проб, по микробиологическим показателям соответственно в 31,5% и 3,2% проб.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора отметили низкую надёжность систем транспортировки питьевой воды. После прохождения жидкости от водозабора до потребителей вода опять становится грязной. Также большое беспокойство вызывает и очистка сточных вод, которые попадают в окружающую среду и затем к водозаборам.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
А кому до этого есть дело?
раньше хоть на Садовой следили за качеством дорог, а сейчас это похоже никого не интересует.
на Стачках укладывают покрытие уклоном к середине дороги и что, как раньше жаливали машины так и будут заливать.
Поливалки как поливали дороги в часы пик так и поливают- а кто машины будет мыть после них?
Что касается питьевой воды, то дело идёт к тому, что водоканалу скоро придётся компенсировать жителям Ростова-на-Дону средства на покупку питьевой воды или на катриджи для её очистки.