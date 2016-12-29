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ОБЩЕСТВО

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Дону ниже эпидпорога

12:14 Четверг, 29.12.2016

За неделю в Ростовской области зарегистрировано почти 20 тысяч случаев ОРВИ. Такие данные публикует Роспотребнадзор региона. Самая сложная ситуация в донской столице. Специалисты говорят, что город-миллионник сейчас находится на уровне эпидемического порога. По другим районам темпы прироста заболевших не такие угрожающие. В целом по области показатели ниже эпидпорога более чем на 30 процентов. Мониторинг показал, что значительную часть вирусных инфекций вызывает грипп типа А, так называемый гонконгский вариант.

«Это вариант АH3N2, примерно в 95 процентах случаев имеет место в единичных случаях АH1N1 и грипп типа B. Для сравнения в прошлом году в Ростовской области циркулировал H1N1 пандемический», — прокомментировала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора России по Ростовской области Светлана Ненадская.

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