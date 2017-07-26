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ОБЩЕСТВО

Роспотребнадзор: от туляремии может защитить вакцинация

18:21 Среда, 26.07.2017

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о методах профилактики туляремии. Ранее мы сообщали о том, что на Дону в Азовском районе впервые за 20 лет был зарегистрирован случай заражения человека этой болезнью.

Основными переносчиками туляремии являются грызуны и кровососущие насекомые. Для защиты от этой болезни жителям территорий с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой необходимо раз в 5 лет проходить вакцинацию. Кроме того, к мерам профилактики относится покос сорной растительности и ликвидация свалок, а селянам не рекомендуют заготавливать сено на несколько лет вперед, так как его могут загрязнить грызуны, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Светлана Ненадская.

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Роспотребнадзор: от туляремии может защитить вакцинация

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