Роспотребнадзор: от туляремии может защитить вакцинация

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о методах профилактики туляремии. Ранее мы сообщали о том, что на Дону в Азовском районе впервые за 20 лет был зарегистрирован случай заражения человека этой болезнью.

Основными переносчиками туляремии являются грызуны и кровососущие насекомые. Для защиты от этой болезни жителям территорий с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой необходимо раз в 5 лет проходить вакцинацию. Кроме того, к мерам профилактики относится покос сорной растительности и ликвидация свалок, а селянам не рекомендуют заготавливать сено на несколько лет вперед, так как его могут загрязнить грызуны, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Светлана Ненадская.