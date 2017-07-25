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ОБЩЕСТВО

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по пропавшим посылкам

13:26 Вторник, 25.07.2017

После происшествия с пропавшими посылками Роспотребнадзор открыл для жителей Дона «горячую линию». Получить разъяснения специалистов могут те люди, которым не доставили товар в установленные сроки. Обращаться с вопросами следует по телефонам: 8 (863) 282-82-64, 8 (863) 282-82-63 с 9-00 до 18-00 (кроме субботы и воскресенья).

Также консультацию можно получить и в отделе защиты прав потребителей по адресу: Ростов-на-Дону, Пушкинская, 31. Прием открыт с 9 до 18 часов (перерыв — с 13 по 14 часов). Пострадавшим готовы оказать содействие в подготовке претензии в адрес почтового оператора или в составлении судебного иска.

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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по пропавшим посылкам

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