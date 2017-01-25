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ОБЩЕСТВО

Роспотребнадзор проверил качество воды ростовских родников

11:11 Среда, 25.01.2017

Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды в 13-ти родниках Ростова-на-Дону. Так нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали пробы, отобранные в родниках «НИИТОП», по ул. Куликовской, по ул. Можайской, «Аврал» и в Ботаническом саду. Жителям города не рекомендуют использовать воду из указанных родников для питьевых целей.

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