Роспотребнадзор проверил качество воды ростовских родников

Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды в 13-ти родниках Ростова-на-Дону. Так нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали пробы, отобранные в родниках «НИИТОП», по ул. Куликовской, по ул. Можайской, «Аврал» и в Ботаническом саду. Жителям города не рекомендуют использовать воду из указанных родников для питьевых целей.